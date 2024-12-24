РК и США договорились возобновить контакты в полном объёме

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Сеул и Вашингтон в полном объёме возобновят контакты, приостановленные из-за объявления в РК чрезвычайного положения и начала процедуры импичмента президенту Юн Сок Ёлю. Договорённость по этому поводу была достигнута в ходе встречи первого заместителя министра иностранных дел РК Ким Хон Гюна и помощника госсекретаря США Курта Кэмпбелла, состоявшейся 23 декабря в Вашингтоне. Это была первая личная встреча высокопоставленных дипломатов двух стран после начала политического кризиса в РК. Кэмпбелл отметил, что США сохраняют полное доверие к РК, выразив надежду на то, что партнёрство двух стран останется крепким. Он особо подчеркнул, что в условиях, когда Хан Док Су исполняет обязанности президента, важно, чтобы страна успешно справлялась с возникающими вызовами. Ким Хон Гюн поблагодарил США за неизменную поддержку и доверие, подчеркнув, что правительство РК под руководством Хан Док Су работает стабильно, и все политические процессы в стране проходят в рамках демократических процедур.