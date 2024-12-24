Основы экономики РК остаются прочными

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Фундаментальные основы южнокорейской экономики остаются прочными, а правительство страны действует в рамках Конституции и закона. Об этом заявил исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су, выступая 24 декабря на заседании кабинета министров. Для того, чтобы на постоянной основе информировать мировое сообщество о ситуации в стране, он выразил намерение назначить специальных представителей по международным финансовым вопросам и международным инвестициям. На должность представителя по международным финансовым вопросам рекомендован бывший председатель финансового комитета Чхве Чжон Гу, а на должность представителя по международным инвестициям - бывший председатель Американской торговой палаты в Корее Джеффри Джонс. Несмотря на благоприятные экспортные показатели, остаются риски, связанные с нестабильностью валютного курса, избыточным предложением товаров из Китая и неопределённостью в связи с приходом к власти в США новой администрации,- отметил Хан Док Су.