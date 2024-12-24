Юн Сок Ёль вряд ли явится на допрос 25 декабря

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Юн Сок Ёль, временно отстранённый от обязанностей президента решением Национального собрания, вряд ли явится 25 декабря на допрос по вызову специальной следственной группы. Об этом сообщил журналистам адвокат Сок Тон Хён. По его словам, Юн Сок Ёль отдаёт приоритет рассмотрению его дела в Конституционном суде, куда Национальное собрание направило документы, касающиеся импичмента. Юн Сок Ёль планирует выступить с заявлением о своей позиции по судебному разбирательству после Рождества,- добавил адвокат. Специальная следственная группа в составе представителей полиции, управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц и военной прокуратуры подозревает Юн Сок Ёля в организации мятежа и злоупотреблении властью. Первоначально его планировали допросить 18 декабря, но он не явился по вызову следователей, не объяснив причину.