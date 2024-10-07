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Политика

Главы МИД РК и КНР обсудили двусторонние отношения

Write: 2024-12-25 11:25:25Update: 2024-12-25 12:09:11

Главы МИД РК и КНР обсудили двусторонние отношения

Photo : YONHAP News

24 декабря министры иностранных дел РК и Китая Чо Тхэ Ёль и Ван И обсудили по телефону вопросы двусторонних отношений и ситуацию на Корейском полуострове. Чо Тхэ Ёль разъяснил китайскому коллеге текущую внутриполитическую ситуацию в РК после попытки ввести в стране чрезвычайное положение. Кроме того, министры обменялись мнениями о способах улучшения отношений между Сеулом и Пекином. Чо Тхэ Ёль напомнил, что стремление правительства РК развивать с Китаем отношения стратегического партнёрства остаётся неизменной. Он предложил китайской стороне активизировать сотрудничество в различных областях. Ван И оценил развитие отношений между РК и Китаем как «здоровое, стабильное и соответствующее интересам обеих стран». Он предложил сохранить положительную динамику в отношениях. Министры договорились продолжить стратегический диалог ради сохранения стабильности на Корейском полуострове в интересах обеих стран.
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