Японские предприниматели, работающие в РК, получат поддержку

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Японские предпринимателей, работающие в РК, получат поддержку южнокорейского правительства. Им будет обеспечена возможность жить и работать «без малейших опасений». Об этом заявил исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су, выступая 24 декабря на деловом обеде с представителями Ассоциации деловых кругов Японии в РК. Хан Док Су отметил, что правительство предпринимает максимум усилий для сохранения в стране стабильной обстановки. Это понимают и политические круги, тем более, что весь мир внимательно следит за темб что происходит в РК,- отметил Хан Док Су. Он назвал помощь зарубежным предпринимателям высшим приоритетом правительства РК, напомнив, что Сеул и Токио разделяют понимание важности стабильных двухсторонних отношений. Председатель Ассоциации деловых кругов Японии в РК Кадзухиро Игучи ответил, что он «воодушевлён деятельностью южнокорейского правительства». Бизнесмены стремятся продолжать свою работу стабильно, независимо от политических потрясений,- отметил он.