Национальное собрание проголосует за судей Конституционного суда

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26 декабря на пленарном заседании Национального собрания РК пройдёт голосование за кандидатов на три вакантные должности судей Конституционного суда. Полный состав суда из девяти человек необходим для проведения слушаний по импичменту президенту страны Юн Сок Ёлю. Для принятия решения об импичменте требуется поддержка не менее чем шести судей. Две кандидатуры на должности судей - Ма Ын Хёк и Чон Ге Сон - рекомендованы Демократической партией Тобуро, а кандидатура Чо Хан Чхана - партией Сила народа. Для их утверждения необходимо набрать простое большинство участников голосования, в котором должны принять более половины депутатов. Если парламентарии одобрят кандидатуры, неизвестно, утвердит ли их исполняющий обязанности президента Хан Док Су. Демократическая партия Тобуро, имеющая большинство депутатских мандатов, пообещала объявить импичмент Хан Док Су, если он откажется одобрить назначения.