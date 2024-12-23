Хан Док Су призывает противоборствующие партии договориться

Photo : YONHAP News

Исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су не будет утверждать новых судей Конституционного суда до тех пор, пока противоборствующие партии не договорятся о том, обладает ли он полномочиями принимать подобные решения до вынесения заключения об импичменте президенту Юн Сок Ёлю. Хан Док Су заявил об этом 26 декабря, обращаясь к народу страны. «Согласно духу Конституции и законов РК, исполняющий обязанности президента воздерживается от осуществления жизненно важных и исключительных полномочий президента, включая назначения в конституционные органы. В случае, если осуществление таких полномочий неизбежно, правящая и оппозиционная партии должны сначала достичь согласия в Национальном собрании»,- сказал Хан Док Су. Исполняющий обязанности президента попросил политиков, включая лидеров партии Сила народа и Демократической партии Тобуро, а также спикера Национального собрания У Вон Сика продемонстрировать «мудрость и мужество», чтобы выйти из политического тупика.