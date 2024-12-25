Национальное собрание проголосовало за трёх новых судей КС

Photo : YONHAP News

26 декабря депутаты Национального собрания РК на пленарном заседании проголосовали за трёх новых судей Конституционного суда (КС) Ма Ын Хёка, Чон Ге Сон и Чо Хан Чхана. Первые две кандидатуры рекомендованы Демократической партией Тобуро, а третья – партией Сила народа. На заседании присутствовали 195 депутатов. Полный состав суда из девяти человек необходим для проведения слушаний по импичменту президенту страны Юн Сок Ёлю. Для принятия решения об импичменте требуется поддержка не менее чем шести судей. Подавляющее большинство представителей партии Сила народа отсутствовали на заседании. Исполняющий обязанности лидера партии Сила народа, лидер парламентской фракции Квон Сон Дон в ходе встречи с журналистами напомнил позицию партии. Она состоит в том, что исполняющий обязанности президента не имеет полномочий назначать судей Конституционного суда. Демократическая партия Тобуро в свою очередь предложила законопроект об импичменте исполняющему обязанности президента Хан Док Су.