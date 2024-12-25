КС проведёт предварительные слушания по импичменту Юн Сок Ёлю

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27 декабря в 14:00 Конституционный суд (КС) проведёт предварительные слушания по делу о законности объявления Национальным собранием импичмента президенту РК Юн Сок Ёлю. В ходе слушаний с участием представителей ответчика и Национального собрания суд представит список свидетелей и доказательств нарушений Юн Сок Ёлем законов. Кроме того, будет согласован график будущих судебных заседаний. Вплоть до последнего момента Юн Сок Ёль отказывался принимать документы, связанные с судебным процессом, и не назначал своих законных представителей для участия в нём. Однако утром в день предварительных слушаний он назначил группу адвокатов, которая будет представлять его интересы в Конституционном суде. Национальное собрание представит председатель комитета по законодательству и судебной системе. Юн Сок Ёль отрицает обвинения в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении властью. Он уверяет, что объявление 3 декабря чрезвычайного положения было попыткой нормализовать ситуацию в стране в условиях злоупотребления законодательной властью со стороны Демократической партии Тобуро. Начиная с 14 декабря, когда было принято решение об объявлении импичмента, у Конституционного суда есть 180 дней, чтобы подтвердить или отклонить решение Национального собрания. Если импичмент будет подтверждён, в течение 60 дней должны пройти внеочередные президентские выборы. В случае отклонения импичмента Юн Сок Ёль будет восстановлен в должности президента.