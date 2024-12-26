В Национальном собрании пройдёт голосование по импичменту Хан Док Су

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27 декабря в 15 часов в Национальном собрании состоится голосование по импичменту исполняющему обязанности президента страны Хан Док Су. Соответствующий законопроект представила Демократическая партия Тобуро, обладающая парламентским большинством, вскоре после того, как Хан Док Су отказался утвердить трёх новых судей Конституционного суда, пока соперничающие партии не достигнут политического компромисса. В числе других причин импичмента депутаты называют пособничество Юн Сок Ёлю в объявлении чрезвычайного положения, а также наложение вето на законопроекта о специальных прокурорах для рассмотрения дел Юн Сок Ёля и первой леди Ким Гон Хи. Между политическими партиями нет единого мнения о процедуре голосования. Партия Сила народа утверждает, что импичмент исполняющему обязанности президента следует рассматривать как импичмент президенту, для принятия которого требуется поддержка двух третей законодателей. По мнению Демократической партии Тобуро, к Хан Док Су должны применяться те же нормы, что и к другим членам кабинета министров, то есть, простое большинство в 151 голос. Если импичмент будет одобрен, исполняющим обязанности президента станет вице-премьер, министр планирования и финансов Чхве Сан Мок. Импичмент исполняющему обязанности президента будет рассматриваться впервые в конституционной истории РК.