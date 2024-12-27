Состоялись предварительные слушания по импичменту Юн Сок Ёлю

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27 декабря Конституционный суд провёл первые предварительные слушания по делу о законности объявления Национальным собранием импичмента президенту РК Юн Сок Ёлю. В ходе 40-минутных слушаний с участием представителей ответчика и Национального собрания суд представил список свидетелей и доказательств нарушений Юн Сок Ёлем законов. Следующие слушания решено провести 3 января. Вплоть до последнего момента Юн Сок Ёль не назначал своих законных представителей для участия в слушаниях. Однако утром 27 декабря он назначил группу адвокатов, которая будет представлять его интересы в Конституционном суде. Начиная с 14 декабря, когда было принято решение об объявлении импичмента, у Конституционного суда есть 180 дней, чтобы подтвердить или отклонить решение Национального собрания. Если импичмент будет подтверждён, в течение 60 дней должны пройти внеочередные президентские выборы. В случае отклонения импичмента Юн Сок Ёль будет восстановлен в должности президента.