Национальное собрание проголосовало за импичмент и.о.президента

Photo : YONHAP News

27 декабря Национальное собрание РК на пленарном заседании проголосовало за импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су. Законопроект об импичменте, предложенный Демократической партией Тобуро, был принят 192 голосами, против и воздержавшихся не было. Депутаты от партии Сила народа в голосовании не участвовали, выступив против импичмента. Демократическая партия Тобуро, обладающая парламентским большинством, предложила объявить импичмент Хан Док Су, когда он отказался утвердить трёх новых судей Конституционного суда, пока соперничающие партии не достигнут политического компромисса. В числе других причин импичмента депутаты называют пособничество Юн Сок Ёлю в объявлении чрезвычайного положения, а также наложение вето на законопроекты о специальных прокурорах для рассмотрения дел Юн Сок Ёля и первой леди Ким Гон Хи. По решению спикера Национального собрания, к Хан Док Су применены те же нормы, что и к другим членам кабинета министров, то есть, за импичмент должно было проголосовать простое большинство зарегистрированных депутатов, минимум 151 из 300. Исполняющим обязанности президента становится вице-премьер, министр планирования и финансов Чхве Сан Мок. Импичмент исполняющему обязанности президента объявлен впервые в конституционной истории РК. Решение Национального собрания должен утвердить Конституционный суд.