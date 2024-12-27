В аэропорту Муан разбился самолёт, есть погибшие

Photo : YONHAP News

В международном аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо 29 декабря в 9:07 утра произошла авиакатастрофа. По состоянию на 11:40 подтверждена гибель 47 человек. Двое пострадавших направлены в больницу. Число жертв может увеличиться. Об этом сообщили в центральном штабе по ликвидации последствий стихийных бедствий. На борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Бангкока в Муан, находился в общей сложности 181 человек, в том числе, 175 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным авиакомпании, среди пассажиров было 173 гражданина РК и двое граждан Таиланда. Как сообщил представитель администрации аэропорта Муан, самолёт не смог приземлиться с первой попытки и пошёл на второй круг. Поскольку шасси самолёта не опустилось должным образом, пилоты предприняли попытку приземления на фюзеляж. По предварительным данным, причиной отказа шасси могло стать попадание в него птицы. По другой версии, птица могла попасть в двигатель самолёта. После посадки он не смог уменьшить скорость, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Фюзеляж самолёта оказался серьёзно повреждён, что привело к пожару.