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В Корее

Большинство находившихся на борту самолёта Jeju Air погибли

Write: 2024-12-29 15:22:07Update: 2024-12-29 22:04:21

Большинство находившихся на борту самолёта Jeju Air погибли

Photo : YONHAP News

29 декабря в 9:07 утра в международном аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо произошла авиакатастрофа. По состоянию на 18:30 подтверждена гибель 174 человек. Два члена экипажа, которые находились в хвосте самолёта, спасены, и их жизнь вне опасности. Число жертв растёт, поскольку самолёт почти полностью разрушен. Скорее всего, погибли все находившиеся на борту, за исключением двух спасённых сразу после посадки. Об этом сообщили в управлении пожарной охраны провинции Чолла-Намдо. На борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Бангкока в Муан, находился в общей сложности 181 человек, в том числе, 175 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным авиакомпании, среди пассажиров было 173 гражданина РК и двое граждан Таиланда. Как сообщил представитель администрации аэропорта Муан, самолёт совершил посадку на фюзеляж, но не смог затормозить и врезался во внешнюю стену взлётно-посадочной полосы, разломившись пополам. Передняя часть фюзеляжа выгорела полностью. Комиссия по расследованию причин катастрофы в составе экспертов министерства сухопутных территорий и транспорта рассматривает несколько причин катастрофы, в том числе, попадание птиц в шасси или двигатель.

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