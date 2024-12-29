177 человек, находившихся на борту самолёта Jeju Air, погибли

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29 декабря в 9:07 утра в международном аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо произошла авиакатастрофа. На борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Бангкока в Муан, находился в общей сложности 181 человек, в том числе, 175 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным авиакомпании, среди пассажиров было 173 гражданина РК и двое граждан Таиланда. По состоянию на 19:30 подтверждена гибель 174 человек, двое числятся пропавшими без вести. Два члена экипажа, которые находились в хвосте самолёта, спасены сразу после посадки, и их жизнь вне опасности. Об этом сообщили в управлении пожарной охраны провинции Чолла-Намдо. По данным администрации аэропорта Муан, самолёт совершил посадку на фюзеляж, не смог затормозить и врезался во внешнюю стену взлётно-посадочной полосы, разломившись пополам. Передняя часть фюзеляжа выгорела полностью. Экспертная комиссия министерства сухопутных территорий и транспорта рассматривает несколько причин катастрофы, в том числе, попадание птиц в шасси или двигатель.