В результате катастрофы самолёта Jeju Air погибли 179 человек

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29 декабря в 9:07 утра в международном аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо произошла авиакатастрофа. На борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Бангкока в Муан, находился в общей сложности 181 человек, в том числе, 175 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным авиакомпании, среди пассажиров было 173 гражданина РК и двое граждан Таиланда. Как сообщили в управлении пожарной охраны провинции Чолла-Намдо, по завершении поисковых работ в сгоревшем фюзеляже самолёта подтверждена гибель 179 человек. Два члена экипажа, которые находились в хвосте самолёта, спасены сразу после посадки, и их жизнь вне опасности. По данным администрации аэропорта Муан, самолёт совершил посадку на фюзеляж, не смог затормозить и врезался во внешнюю стену взлётно-посадочной полосы, разломившись пополам. Передняя часть фюзеляжа выгорела полностью. Экспертная комиссия министерства сухопутных территорий и транспорта рассматривает несколько причин катастрофы, в том числе, попадание птиц в шасси или двигатель. Исполняющий обязанности президента РК Чхве Сан Мок посетил место катастрофы и объявил уезд Муан-гун провинции Чолла-Намдо особой зоной бедствия. Он выразил глубокие соболезнования членам семей погибших и пообещал оказать им всю возможную государственную помощь. Руководство Jeju Air также выразило соболезнования членам семей, потерявших близких, и пообещало оказать им всю необходимую поддержку.