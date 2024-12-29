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В Корее

Опознаны большинство погибших в авиакатастрофе в Муане

Write: 2024-12-30 11:10:48Update: 2024-12-30 17:19:32

Опознаны большинство погибших в авиакатастрофе в Муане

Photo : YONHAP News

По состоянию на 16 часов 30 декабря опознаны останки 146 из 179 человек, погибших накануне в результате катастрофы самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air. Об этом сообщил на брифинге для семей жертв катастрофы представитель министерства сухопутных территорий и транспорта. Тела помещены и в морг и будут переданы семьям по завершении следственных действий. На борту самолёта, следовавшего из Бангкока в Муан, находился в общей сложности 181 человек, в том числе, 175 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным авиакомпании, среди пассажиров было 173 гражданина РК и двое граждан Таиланда. 157 погибших были жителями провинции Чолла-Намдо, где установлены три мемориальных алтаря - на площади Демократического движения 18 мая и в здании администрации провинции Чолла-Намдо в Кванчжу, а также в спортивном комплексе в уезде Муан-гун. Алтари будут открыты до окончания общенационального семидневного траура 4 января.
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