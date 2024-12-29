И.о. президента РК обещал тщательно расследовать обстоятельства катастрофы

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Южнокорейские власти проведут тщательное расследование обстоятельств авиакатастрофы в аэропорту Муан, унёсшей жизни 179 человек. Об этом заявил исполняющий обязанности президента РК Чхве Сан Мок, выступая 30 декабря на заседании центрального штаба по предотвращению стихийных бедствий и катастроф. Он обещал, что расследование будет открытым, и оперативная информация о его результатах будет оперативно сообщаться семьям погибших. Особенно печально то, что трагедия произошла на фоне серьёзных экономических трудностей, с которыми сталкивается РК,- добавил Чхве Сан Мок. Он подтвердил готовность правительства использовать все имеющиеся ресурсы для поддержки семей погибших и пострадавших, распорядившись провести экстренную проверку систем безопасности воздушного транспорта. Правительство объявило семидневный общенациональный траур. Мемориальные алтари будут установлены на месте крушения и в 17 городах и провинциях страны.