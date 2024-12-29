Следователи запросили ордер на арест Юн Сок Ёля

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Специальная следственная группа, которая рассматривает обстоятельства объявления чрезвычайного положения 3 декабря, запросила ордер на арест Юн Сок Ёля, отстранённого от должности президента решением Национального собрания. Запрос был направлен 30 декабря в Западный окружной суд Сеула. Таким образом, Юн Сок Ёль стал первым действующим президентом РК, которому грозит арест. Его подозревают в организации мятежа и злоупотреблении властью. Однако Юн Сок Ёль отвергает все обвинения, уверяя, что он лишь пытался навести конституционный порядок в стране, а властью злоупотребляла оппозиция. Ордер на арест был запрошен после того, как Юн Сок Ёль трижды не явился на допросы следственной группы в составе которой представители полиции, управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц и военной прокуратуры. Между тем, представитель группы адвокатов Юн Сок Ёля заявил, что следственная группа не имеет полномочий арестовывать действующего президента.