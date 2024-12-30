Выдан ордер на арест Юн Сок Ёля

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31 декабря Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Ёля, отстранённого от должности президента решением Национального собрания за попытку ввести в стране чрезвычайное положение. Таким образом, он стал первым действующим президентом РК, которому грозит арест. Ордер был запрошен накануне специальной следственной группойуправления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, в состав которой входят также представители полиции и военной прокуратуры. Одновременно суд выдал ордер на проведение обыска в президентской резиденции. Ранее Юн Сок Ёль проигнорировал три вызова на допрос. Суд признал безосновательными утверждения о том, что он не мог явиться на допрос, поскольку не были приняты меры по обеспечению его личной безопасности. Ордер на арест действителен в течение недели. После того, как подозреваемый в преступлении будет арестован и допрошен, следователи должны в течение 48 часов решить вопрос о его освобождении или подаче запроса на ордер о дальнейшем содержании под стражей.