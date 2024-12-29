Потребительские цены выросли в 2024 году в РК на 2,3%

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Потребительские цены, которые являются ключевым показателем инфляции, выросли в 2024 году в РК на 2,3% в годовом исчислении. Это минимальный рост за последние четыре года,- сообщили в национальном статистическом управлении. Реальный рост потребительских цен соответствует прогнозу Банка Кореи, опубликованному в ноябре, и приближается к целевому показателю в 2%. Цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 10,4% в годовом исчислении. В частности, овощи и фрукты подорожали на 9,8%, что является самым высоким ростом с 2010 года. Одновременно цены на нефтепродукты снизились на 1,1% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено продолжающимся снижением мировых цен на нефть. Базовая инфляция, которая не учитывает изменения цен на продукты питания и энергоносители, составила 2,2%. Цены на предметы первой необходимости - 144 товара, тесно связанные с повседневной жизнью людей, такие как продукты питания и одежда - выросли на 2,7%. Рост потребительских цен в декабре составил 1,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.