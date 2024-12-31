Все 179 жертв катастрофы самолёта Jeju Air идентифицированы

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Все 179 жертв катастрофы самолёта компании Jeju Air в аэропорту Муан идентифицированы. Об этом сообщили 1 января в центральном штабе по ликвидации последствий стихийных бедствий, уточнив, что идентификация проводилась по отпечаткам пальцев и ДНК-тестам. В тот же день поступило сообщение министерства сухопутных территорий и транспорта о том, что из бортового речевого самописца самолёта полностью извлечены данные, которые преобразуются в голосовые файлы. Между тем, для извлечения данных из бортового самописца, известного как «чёрный ящик», потребуется больше времени, поскольку он оказался повреждён. Вместе с южнокорейскими экспертами на месте происшествия работают десять их американских коллег из компании Boeing и Национального совета по безопасности на транспорте. Эксперты считают, что к большому количеству жертв привело столкновение самолёта с бетонной конструкцией в конце взлётно-посадочной полосы, на которой установлен курсовой маяк.