Экспорт РК составил в 2024 году 683,8 млрд долларов

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Южнокорейский экспорт составил в прошлом году 683 млрд 800 млн долларов, что на 8,2% больше, чем в предыдущем году. Это максимальный показатель в экономической истории страны. Главным экспортным товаров в прошлом году стали полупроводники, зарубежные поставки которых составили 141 млрд 900 млн долларов. На долю полупроводников пришлось в прошлом году 20% отечественного экспорта. Экспорт автомобилей увеличился на 5,8%, морских судов - на 18%, нефтехимической продукции - на 5,0%, компьютерных дисплеев - на 0,9%, устройств беспроводной связи - на 11,2%, биомедицинской продукции - на 13,1%, а компьютеров - на 76,7%. Одновременно снизился экспорт аккумуляторных батарей, металлургической продукции, оборудования общего назначения, текстиля и нефтепродуктов. Импорт составил в минувшем году 632 млрд долларов, что на 1,6% меньше, чем в предыдущем году. Профицит торгового баланса составил 51 млрд 800 млн долларов.