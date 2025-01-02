Компания KBS провела опрос о ситуации в стране

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72% южнокорейцев считают, что объявление чрезвычайного положения является «тяжким преступлением против Конституции», а 24% их соотечественников уверены в том, что президент не превысил своих полномочий. Об этом свидетельствуют результаты опроса тысячи взрослых жителей страны, проведённого агентством Korea Research по заказу телерадиокомпании KBS. 73% респондентов одобрили решение Национального собрания об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, а 25% считают данное решение ошибочным. 69% опрошенных заявили, что Конституционный суд должен утвердить решение парламента об импичменте, а 26% придерживаются противоположного мнения. 42% респондентов поддерживают Демократическую партию Тобуро, 24% - партию Сила народа, а 21% не поддерживают ни одну политическую партию. На вопрос о том, за кого они проголосуют, если выборы президента будут проходить завтра, 36% респондентов назвали лидера Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна. За ним следуют мэр Тэгу Хон Чжун Пхё с 8%, мэр Сеула О Сэ Хун и бывший лидер партии Сила народа Хан Дон Хун с 6% каждый. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.