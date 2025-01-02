Квон До Хён экстрадирован в США

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Гражданин РК Квон До Хён, ключевой фигурант дела о махинациях с криптовалютами Terra и Luna, экстрадирован в США по решению министерства юстиции Черногории. Квон До Хён был задержан в марте 2022 года в аэропорту Подгорицы при попытке вылететь в Объединённые Арабские Эмираты по поддельным документам. Суды первой и второй инстанций принимали решение о его выдаче РК, но адвокаты Квон До Хёна подавали апелляции. В итоге Верховный суд передал принятие решения министерству юстиции. Квон До Хёна обвиняют в предоставлении ложной информации инвесторам и нарушении закона о рынке капитала. Он способствовал обвалу криптовалют Terra и Luna путём незаконной продажи криптовалюты Luna в мае 2022 года на сумму 140 млрд вон (110 млн долларов) после резкого взлёта её стоимости на бирже. Министерство юстиции РК намерено сотрудничать с американскими коллегами в расследовании дела Квон До Хёна.