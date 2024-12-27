Правительство снизило прогноз роста экономики на 2025 год до 1,8%

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2 января министерство планирования и финансов опубликовало основные направления экономической политики РК на 2025 год. В частности, прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) снижен на 0,4% до 1,8%. Это связано с более значительным, чем ожидалось ранее, прогнозом замедления экспорта. Другими факторами являются возросшая внешнеэкономической неопределённостью в связи с возвращением Дональда Трампа к обязанностям президента США, а также низкий внутренний спрос. Есть и другие негативные факторы, включая политический кризис и сокращение бюджета. В этой связи министерство сосредоточится на управлении рисками, а не на реализации обширного спектра политических инициатив, как планировалось ранее. Правительство намерено оказать помощь уязвимым группам населения и малому бизнесу. Меры по привлечению иностранных инвестиций включают расширение налоговых льгот и денежных субсидий.