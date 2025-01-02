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Корея: Юг-Север

Ким Чон Ын второй год не посещает мавзолей бывших лидеров

Write: 2025-01-02 15:14:24Update: 2025-01-02 15:26:05

Ким Чон Ын второй год не посещает мавзолей бывших лидеров

Photo : YONHAP News

Как сообщило агентство ЦТАК, в первый день нового, 2025 года руководители партии, правительства и Корейской народной армии посетили Кымсусанский дворец Солнца. Они заявили о своей непоколебимой решимости содействовать процветанию страны под руководством Ким Чон Ына. Между тем, нынешнего северокорейского лидера нет в списках посетивших мавзолей бывших лидеров страны. Ким Чон Ын второй год подряд пропустил новогодний визит в мавзолей деда и отца. С момента прихода к власти в конце 2011 года Ким Чон Ын посещал мавзолей в первый день каждого года и на главные государственные праздники, такие как дни рождения и смерти его отца и деда, а также годовщину основания партии. С 2022 года не было сообщений о его посещениях мавзолея на день рождения Ким Чен Ира 16 февраля или день рождения Ким Ир Сена 15 апреля. Это может быть связано со стремлением укрепить независимую власть.
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