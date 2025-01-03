Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

Исполнение ордера на арест Юн Сок Ёля приостановлено

Write: 2025-01-03 14:55:30Update: 2025-01-03 15:00:43

Исполнение ордера на арест Юн Сок Ёля приостановлено

Photo : YONHAP News

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц приняло решение приостановить исполнение ордера на арест Юн Сок Ёля, отстранённого от обязанностей президента  Национальным собранием. Данное решение было принято в середине дня 3 января, примерно через пять часов после того, как следователи прибыли в президентскую резиденцию, чтобы задержать Юн Сок Ёля. Как отмечается в заявлении для прессы, исполнение ордера на арест практически невозможно из-за продолжающегося противостояния с сотрудниками охраны президента и опасений за безопасность персонала. Следователи выражают сожаление в связи с поведением подозреваемого, который отказался соблюдать установленные законом процедуры. Срок действия ордера на арест заканчивается 6 января. Исполнению ордера воспрепятствовал начальник службы безопасности президента Пак Чон Чжун, которому были переданы ордера на арест Юн Сок Ёля и обыск в его резиденции.  Однако Пак Чон Чжун отказался пропустить следователей в резиденцию, сославшись на её особый статус. Вокруг резиденции размещены около 2.700 полицейских для поддержания порядка и предотвращения столкновений между сторонниками и противниками Юн Сок Ёля.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >