Исполнение ордера на арест Юн Сок Ёля приостановлено

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Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц приняло решение приостановить исполнение ордера на арест Юн Сок Ёля, отстранённого от обязанностей президента Национальным собранием. Данное решение было принято в середине дня 3 января, примерно через пять часов после того, как следователи прибыли в президентскую резиденцию, чтобы задержать Юн Сок Ёля. Как отмечается в заявлении для прессы, исполнение ордера на арест практически невозможно из-за продолжающегося противостояния с сотрудниками охраны президента и опасений за безопасность персонала. Следователи выражают сожаление в связи с поведением подозреваемого, который отказался соблюдать установленные законом процедуры. Срок действия ордера на арест заканчивается 6 января. Исполнению ордера воспрепятствовал начальник службы безопасности президента Пак Чон Чжун, которому были переданы ордера на арест Юн Сок Ёля и обыск в его резиденции. Однако Пак Чон Чжун отказался пропустить следователей в резиденцию, сославшись на её особый статус. Вокруг резиденции размещены около 2.700 полицейских для поддержания порядка и предотвращения столкновений между сторонниками и противниками Юн Сок Ёля.