Передача семьям тел жертв авиакатастрофы завершилась

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Передача семьям тел всех 179 жертв катастрофы самолёта компании Jeju Air в аэропорту Муан завершилась 6 января. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра административного управления и безопасности Ко Ги Дон. Выступая на заседании по вопросам расследования обстоятельств катастрофы, он отметил, что поисковые работы на месте аварии завершены, все предметы, имеющие к ней отношение, собраны. С самолёта сняты двигатели, которые переданы экспертам. Кроме того, завершена расшифровка двухчасовой записи бортового речевого самописца, которая может дать больше информации о причине аварии. Самописец будет передан для дальнейшего анализа в Национальный совет по безопасности на транспорте США. Выразив благодарность семьям погибших за их понимание и сотрудничество, исполняющий обязанности министра сказал, что правительство продолжит оказывать им поддержку. Он добавил, что завершается техническая проверка всех самолётов Boeing 737-800, которые эксплуатируются южнокорейскими авиакомпаниями.