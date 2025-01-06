Энтони Блинкен: США уверены в силе южнокорейской демократии

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США уверены в силе южнокорейской демократии и полностью доверяют исполняющему обязанности президента РК Чхве Сан Моку. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе состоявшейся 6 января в Сеуле встречи с Чхве Сан Моком. Союз между Вашингтоном и Сеулом, начитывающий 70-летнюю историю, остаётся фундаментом мира и стабильности на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе,- отметил Блинкен. Он высоко оценил прогресс, достигнутый в рамках трёхстороннего сотрудничества между РК, США и Японией, которое получило новый толчок после исторического саммита в Кэмп-Дэвиде в августе 2023 года. В Вашингтоне уверены в том, что достижения в сотрудничестве будут сохранены и расширены,- отметил Блинкен. В свою очередь Чхве Сан Мок выразил благодарность Вашингтону за неизменную поддержку РК и доверие к южнокорейской демократии. Он отметил, что сам визит Блинкена является свидетельством непоколебимой силы альянса РК и США. Нынешняя поездка Блинкена, которая включает также посещения Японии и Франции, является его последним зарубежным визитом в качестве госсекретаря США.