КНДР подтвердила запуск новой гиперзвуковой БРСД

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7 января Северная Корея сообщила о проведённом накануне успешном испытательном пуске новой баллистической ракеты средней дальности (БРСД), оснащённой гиперзвуковой боеголовкой. Как отмечается в сообщении главной северокорейской газеты «Нодон синмун», ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела около 1.500 километров со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука, прежде чем поразить условную цель в Восточном море. Она поднялась на максимальную высоту 99,8 километра. При изготовлении корпуса двигателя гиперзвуковой ракеты использовался новый состав углеродного волокна, а для системы управления полётом и наведением был применён неуказанный «комплексный и эффективный» метод. Новая ракетная система надёжно сдержит любых противников в Тихоокеанском регионе. Она может нанести серьёзный военный удар по противнику, эффективно прорывая любой плотный оборонительный барьер,- говорится в сообщении. Если оно соответствует действительности, Пхеньян достиг существенного технического прогресса в разработке ракет. Южнокорейские военные зафиксировали запуск баллистической ракеты из района Пхеньяна 6 января в 12 часов дня. По их данным, ракета пролетела около 1.100 км, прежде чем упасть в Восточное море.