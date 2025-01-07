Глава ОКНШ побеседовал с главой Военного комитета НАТО

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6 января председатель Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) вооружённых сил РК адмирал Ким Мён Су провёл телефонные переговоры с председателем Военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) адмиралом ВМС Нидерландов Робом Бауэром. Стороны обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, обсудив пути укрепления военного сотрудничества. Как сообщили в ОКНШ, стороны подтвердили приверженность принципу недопустимости изменения расстановки сил в регионе и согласились с необходимостью расширения сотрудничества. Адмирал Бауэр познакомил южнокорейского коллегу с повесткой заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников штабов, запланированного на 15–16 января. 17 января Роб Бауэр завершит трёхлетний срок пребывания в должности председателем Военного комитета НАТО. Его преемником станет адмирал ВМС Италии Джузеппе Кабо Драгон.