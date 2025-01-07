Семь новых корейских слов вошли в Оксфордский словарь

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Семь слов, связанных с корейской культурой - «dalgona» (тальгона), «hyung» (хён), «noraebang» (норэбан), «maknae» (маннэ), «jjigae» (ччигэ), «tteokbokki» (ттокпокки) и «pansori» (пхансори) - добавлены в Оксфордский словарь английского языка в рамках обновления его содержания. Добавленные слова связаны с «K-культурой», которая получила широкую популярность в англоязычных странах. Тальгона описывается как «корейская сладость, приготовленная из растоплённого сахара с добавлением пищевой соды, обычно продающаяся в виде плоских форм с вырезанными на них рисунками». Маннэ определено как самый младший в семье или группе, в том числе, самый младший участник K-pop группы. Ттокпокки объясняется как корейское блюдо, состоящее из цилиндрических рисовых клёцек, приготовленных в остром соусе на основе перечной пасты. Добавление этих слов в словарь отражает, насколько широко K-культура распространилась по всему миру.