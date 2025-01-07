Филип Голдберг - за продолжения усилий по денуклеаризации КНДР

Photo : YONHAP News

Денуклеаризация Северной Кореи должна оставаться целью, за достижение которой нужно продолжать бороться, несмотря на проблемы, связанные с развитием ядерного и оружейного потенциала Пхеньяна. Об этом заявил 7 января в международном аэропорту Инчхон Филип Голдберг, отбывая на родину после двух с половиной лет работы послом США в РК. «Я считаю, что денуклеаризация - это важный принцип, которому нужно следовать и который нужно продолжать продвигать», - сказал он. Коснувшись политических потрясений вокруг импичмента президенту Юн Сок Ёлю, Голдберг выразил уверенность в том, что трудные времена пройдут. РК - «это великая демократия, которая продолжит функционировать»,- сказал он. Голдберг подтвердил, что Джозеф Юн, бывший спецпредставитель США по Северной Корее при администрации Барака Обамы, будет временным поверенным в делах США в РК до назначения нового посла.