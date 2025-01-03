Суд выдал второй ордер на арест Юн Сок Ёля

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7 января Западный окружной суд Сеула выдал второй ордер на арест Юн Сок Ёля, отстранённого от обязанностей президента решением Национального собрания за попытку ввести в стране чрезвычайное положение. Об этом сообщил представитель специальной следственной группы управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, в состав которой входят также представители полиции и военной прокуратуры. Он не уточнил срок действия нового ордера. Предыдущий ордер, выданный 31 декабря прошлого года, действовал по 6 января. 3 января следователи предприняли попытку арестовать Юн Сок Ёля, но служба безопасности президента не допустила их на территорию резиденции. Таким образом, исполнение ордера было приостановлено. 8 января адвокаты Юн Сок Ёля заявили, что он готов явиться на допрос, если ордер на его арест будет выдан не Западным окружным судом, который неправомочен рассматривать обвинения в коррупции высокопоставленных должностных лиц, а Центральным окружным судом Сеула.