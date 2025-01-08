Рост производства в РК вялый

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Вялый рост промышленного производства в РК препятствует общему экономическому восстановлению на фоне внутриполитической нестабильности. Об этом говорится в ежемесячном отчёте об экономической ситуации в стране, опубликованном 8 января Корейским институтом развития (KDI). Деловые настроения, находившиеся на низком уровне, ещё больше ухудшились из-за объявления чрезвычайного положения 3 декабря и последующего импичмента президенту. Несмотря на общее ухудшение экономической ситуации, производство и экспорт полупроводников остаются относительно сильными, а сопутствующие инвестиции в производственные мощности продолжают расти. Колебания показателей финансового рынка, таких как курсы валют, остаются ограниченными. Однако индексы настроений потребителей и производителей продолжают снижаться. По данным Банка Кореи, сводный индекс потребительских настроений составил в декабре 88,4. Это самый низкий уровень после пандемии COVID-19. Сводный индекс настроений производителей составил 87, что является минимальным показателем за последние более чем четыре года.