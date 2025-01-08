Платёжный баланс РК профицитный семь месяцев подряд

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Профицит текущего платёжного баланса РК составил в ноябре прошлого года 9 млрд 300 млн долларов, что на 480 млн долларов меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщили 8 января в Банке Кореи. Южнокорейский платёжный баланс остаётся профицитным семь месяцев подряд с мая прошлого года. Накопленный профицит за первые 11 месяцев 2024 года составил 83 млрд 540 млн долларов. Его объём по итогам прошлого года, как ожидается, составит 90 млрд долларов, что превзойдёт прогноз Банка Кореи. Что касается торгового баланса, то он остаётся профицитным 20 месяцев подряд. Экспорт вырос в ноябре на 1,2% в годовом исчислении, составив 57 млрд 100 млн долларов. Импорт сократился за тот же период на 4,4%, составив 47 млрд 350 млн долларов. Профицит торгового баланса составил 9 млрд 750 млн долларов. Между тем, баланс сферы услуг продолжает оставаться дефицитным. В ноябре дефицит составил 2 млрд 90 млн долларов. В декабре прогнозируется его дальнейший рост.