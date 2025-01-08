Национальное собрание отклонило восемь законопроектов

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8 января Национальное собрание РК в ходе повторного голосования отклонило восемь законопроектов. Два из них предусматривают назначение специальных прокуроров. Оба документа предложила Демократическая партия Тобуро. Один из них требует назначения специального прокурора, который будет заниматься расследованием обстоятельств неконституционных действий президента страны Юн Сок Ёля, выразившихся в объявлении чрезвычайного положения. Второй законопроект предусматривает назначение специального прокурора для расследования обвинений в отношении первой леди Ким Гон Хи. Её обвиняют в манипулировании ценами на акции, получении дорогостоящих подарков и вмешательстве в дополнительные парламентские выборы 2022 года. За первый законопроект голосовали 198 депутатов, 101 против при одном воздержавшемся. За второй законопроект отданы 196 голосов, 103 против при одном воздержавшемся. Документы не получил поддержки в две трети участников заседания, необходимой для преодоления вето президента. Парламент отклонил ещё шесть законопроектов, включая спорный законопроект о зерне, предусматривающий вмешательство правительства в стабилизацию цен на рис. Другие законопроекты касаются работы Национального собрания. Один из них направлен на предотвращение автоматического представления государственного бюджета на пленарное заседание после установленного законом срока. Второй обязывает компании в обязательном порядке предоставлять законодателям запрашиваемые ими данные.