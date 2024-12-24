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В ночь на 9 января на территорию РК пришёл холодный фронт. Температура воздуха в центре и на севере страны опустилась ниже -10°C. По данным Корейской метеорологической администрации, в 8 часов утра минимальная температура в Сеуле составила -10,2°C, а минимальная ощущаемая температура с учётом ветра -16,7°C. Самая низкая температура по стране -16,9°C отмечена на горном перевале Тэгваллён в провинции Канвондо. Холодно было и на юге страны. В частности, в Кванчжу было -6,8°C, в Ульсане -6,1°C, а в Пусане -4,7°C. В ряде горных районов провинции Канвондо ощущаемая температура опустилась ниже -20°C, а в центре страны, в восточной части провинции Чолла-Пукто и северных районах провинции Кёнсан-Пукто она колебалась от -10°C до -15°C, а в остальных районах страны она понизилась до -5°C. В ряде регионов установлены рекорды минимальной температуры с начала нынешней зимы. Холодная погода прогнозируется по крайней мере до конца суток 9 января.