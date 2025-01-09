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РК и США укрепляют сотрудничество в атомной энергетике

Write: 2025-01-09 10:47:02Update: 2025-01-09 13:53:40

РК и США укрепляют сотрудничество в атомной энергетике

Photo : YONHAP News

РК и США подписали 8 января в Сеуле меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области атомной энергетики. Подписи под документом поставили министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын и министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм. Как отмечено в совместном заявлении для прессы, две страны сотрудничают в сфере атомной энергетики уже более 70 лет, и основой этого сотрудничества является мирное использование атомной энергии в соответствии с высокими стандартами безопасности. Две страны согласны с тем, что подписанный документ обеспечивает расширение сотрудничества в производстве атомной энергии в третьих странах, стимулируя экспорт мирных ядерных технологий. Подписание меморандума будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, основанного на глубоком доверии между Сеулом и Вашингтоном в рамках всеобъемлющего стратегического альянса,- говорится в заявлении.
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