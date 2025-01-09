РК и Чехия подтвердили готовность к сотрудничеству

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8 января исполняющий обязанности президента РК Чхве Сан Мок и премьер-министр Чехии Пётр Фиала обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества. Они отметили важность реализации таких проектов как строительство атомной электростанции в Чехии и совместное празднование 35-й годовщины установления дипломатических отношений между РК и Чехией. В июле прошлого года южнокорейский консорциум во главе с Корейской корпорацией гидро- и атомной энергетики был выбран в качестве приоритетного претендента на участие в проекте строительства двух энергоблоков АЭС Дукованы стоимостью 17 млрд долларов. Окончательное решение будет принято в марте. Чхве Сан Мок заверил чешского коллегу в том, что РК в любых обстоятельствах выполнит свои международные обязательства. Пётр Фиала ответил, что правительство Чехии уверено в устойчивости южнокорейской демократии и надеется на дальнейшее укрепление дружеских отношений с Сеулом.