Правительство поможет жителям РК отметить Соллаль

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Правительство РК приняло решение помочь жителям страны избежать излишних затрат в праздник Нового года по лунному календарю Соллаль, который будет отмечаться на последней неделе января. 9 января было объявлено о значительном расширении поставок сезонных продуктов и других товаров для предотвращения роста цен в преддверии праздника. В частности, поставки на рынок 16 основных сезонных продуктов, включая капусту, редьку, яблоки и груши, будут увеличены в 1,5 раза по сравнению с прошлыми годом. С целью стимулирования потребления будут выпущены подарочные сертификаты «Оннури» на сумму 5,5 трлн вон, которые предусматривают скидку в размере 15% в момент приобретения. А при условии покупки товаров на сумму 130 тыс вон с помощью мобильного сертификата «Оннури» скидка составит ещё 40 тысяч вон. С целью поддержки регионального туризма в праздничный период будут предоставляться скидки на проезд скоростными поездами KTX и SRT в размере 30–40%.