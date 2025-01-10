Чхве Сан Мок: Финансовый рынок РК успешно восстанавливается

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Финансовый рынок РК успешно восстанавливается, практически вернувшись к состоянию до введения в стране чрезвычайного положения. Об этом заявил исполняющий обязанности президента РК Чхве Сан Мок в ходе состоявшейся 9 января видеоконференции с должностными лицами крупнейших мировых кредитно-рейтинговых агентств Moody's, Fitch и Standard & Poor's. Он пообещал, что «сделает всё возможное для стабилизации рынка посредством тесного сотрудничества между министерством планирования и финансов, Банком Кореи и финансовым комитетом. Чхве Сан Мок пояснил, что правовая система РК функционируют нормально, поэтому политическая неопределённость, как ожидается, будет окончательно урегулирована в ближайшее время. Представители кредитно-рейтинговых агентств высоко оценили открытость южнокорейского правительства и его готовность к сотрудничеству с мировым сообществом. Тем не менее, они выразили опасения, что затягивание политической неопределённости может оказать негативное влияние на иностранные инвестиции.