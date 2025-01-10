РК на третьем месте в мире по «силе паспорта»

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В 2025 году РК вместе с Финляндией, Францией, Германией, Италией и Испанией заняла третье место среди 227 стран в международном индексе паспортов по количеству стран, которые можно посетить без визы или оформив визу на границе. Таких стран 192. Данный индекс регулярно составляет британская консалтинговая компания Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта. На первом месте Сингапур, чьи граждане могут посетить без визы 195 стран. На втором месте Япония с безвизовым въездом в 193 страны. Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Швеция и Норвегия разделили четвёртое место - 191 страна. США, чей паспорт ранее долгое время занимал первое место, опустились на две ступени, разделив девятое место с Эстонией - 186 безвизовых стран. Россия и Турция разделили 46-е место (116 стран), Китай занял 60-е место (85 стран). Северная Корея - на 99-м месте (41 страна). На последнем, 106-м месте, Афганистан (26 стран).