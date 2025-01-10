Рейтинги партий вернулись к уровню начала декабря

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Рейтинги политических партий вернулись к уровню до введения 3 декабря чрезвычайного положения. Партию Сила народа поддерживают 34% жителей страны, а Демократическую партию Тобуро - 36%. Таковы результаты опроса 1.004 взрослых жителей страны, проведённого с 7 по 9 января агентством Gallup Korea. Партия Сила народа приобрела 10%, а Демократическая партия Тобуро потеряла 12% голосов по сравнению с предыдущим опросом, проводившимся три недели назад. Партию инноваций Отечество поддерживают 5% респондентов, Партию новых реформ - 2%, Прогрессивную партию и Партию базового дохода по 1%. Не определились с ответом или не поддерживают ни одну партию 19% опрошенных. 64% респондентов выступают за импичмент Юн Сок Ёлю, а 32% против его отстранения от должности. 32% опрошенных поддержали в качестве будущего президента страны лидера Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна. Министр труда и занятости Ким Мун Су набрал 8%, бывший лидер партии Сила народа Хан Дон Хун - 6%, мэр Тэгу Хон Чжун Пхё - 5%, а мэр Сеула О Сэ Хун - 3%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.