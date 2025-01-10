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Экономика

Индекс ожидаемой деловой активности продолжает сокращаться

Write: 2025-01-13 12:03:57Update: 2025-01-13 12:05:34

Индекс ожидаемой деловой активности продолжает сокращаться

Photo : YONHAP News

На фоне растущей экономической неопределённости прогнозы экономической активности южнокорейских компаний ухудшаются. По данным Корейского института промышленной экономики и торговли, индекс ожидаемой деловой активности (BSI) на первый квартал нынешнего года составил 88 пунктов, снизившись на 7 пунктов по сравнению с предыдущим кварталом. Показатель ниже ста пунктов говорит об отрицательном прогнозе деловых кругов по поводу их ближайшего будущего. Ухудшение прогноза коснулось всех категорий бизнеса. BSI для производителей мобильных устройств составил 92 пункта, снизившись на 20 пунктов, а для производителей биотехнологических продуктов сократился на 5 пунктов, составив 98 пунктов. 41% компаний обеспокоены тем, что протекционистская торговая политика новой администрации США под руководством Дональда Трампа может привести к росту инфляции и процентных ставок в РК.
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