РК выражает соболезнования США в связи с пожарами в Лос-Анджелесе

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Исполняющий обязанности президента РК Чхве Сан Мок выразил соболезнования пострадавшим от масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе американского штата Калифорния. «Наши мысли и молитвы со всеми людьми, пострадавшими от лесных пожаров на юге Калифорнии», — написал Чхве Сан Мок в своём аккаунте в социальной сети X. «Правительство РК готово оказать помощь и поддержку американскому народу. Мы искренне надеемся на скорейшую ликвидацию пожаров и возвращение людей к обычной жизни»,- говорится в сообщении. Министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль также выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. «Моё сердце вместе с людьми, которые потеряли близких в лесных пожарах в Калифорнии»,- написал Чо Тхэ Ёль в своём аккаунте в соцсети Х. Лесные пожары, начавшиеся на прошлой неделе, охватили около 16 тысяч гектаров. Их жертвами стали по меньшей мере 24 человека. Огонь уничтожил целые населённые пункты и более 12 тысяч зданий.