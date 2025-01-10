Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Разница в рейтингах основных партий РК в пределах погрешности

Write: 2025-01-13 13:32:26Update: 2025-01-13 13:45:32

Разница в рейтингах основных партий РК в пределах погрешности

Photo : YONHAP News

Разница в рейтингах основных южнокорейских политических партий сократилась до минимума. По результатам опроса 1.006 взрослых жителей страны, проведённого 9-10 января агентством Realmeter,  партию Сила народа поддерживают 40,8%, а Демократическую партию Тобуро 42,2% респондентов. По сравнению с прошлой неделей рейтинг партии Сила народа вырос на 6,4%, а рейтинг Демократической партии Тобуро понизился на 3,0%. Разрыв в рейтингах двух партий, составлявший на прошлой неделе 10,8%, сократился до 1,4% и оказался в пределах погрешности. Партию инноваций Отечество поддерживают 4,8%, Партию новых реформ 2,4%, Прогрессивную партию 1,2%, другие партии 2,1%, не поддерживают ни одну из политических партий 6,6% респондентов. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Дополнительная информация представлена на веб-сайте национального комитета по изучению общественного мнения.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >