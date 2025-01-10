Разница в рейтингах основных партий РК в пределах погрешности

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Разница в рейтингах основных южнокорейских политических партий сократилась до минимума. По результатам опроса 1.006 взрослых жителей страны, проведённого 9-10 января агентством Realmeter, партию Сила народа поддерживают 40,8%, а Демократическую партию Тобуро 42,2% респондентов. По сравнению с прошлой неделей рейтинг партии Сила народа вырос на 6,4%, а рейтинг Демократической партии Тобуро понизился на 3,0%. Разрыв в рейтингах двух партий, составлявший на прошлой неделе 10,8%, сократился до 1,4% и оказался в пределах погрешности. Партию инноваций Отечество поддерживают 4,8%, Партию новых реформ 2,4%, Прогрессивную партию 1,2%, другие партии 2,1%, не поддерживают ни одну из политических партий 6,6% респондентов. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Дополнительная информация представлена на веб-сайте национального комитета по изучению общественного мнения.