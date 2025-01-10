Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

В этом году рекордная стоимость праздничного стола на Соллаль

Write: 2025-01-13 14:46:43Update: 2025-01-13 16:41:02

В этом году рекордная стоимость праздничного стола на Соллаль

Photo : KBS News

В этом году стоимость праздничного стола для семьи из четырёх человек на Новый год по лунному календарю Соллаль составит в среднем 300 тыс. вон (204 доллара), если продукты покупать на традиционных рынках. Это на 6,7% больше, чем в прошлом году. При условии покупки продуктов в супермаркетах, стоимость праздничного стола составит 400 тыс. вон (272 доллара), что на 7,2% больше, чем в прошлом году. Нынешние показатели – максимальные за всю историю ведения соответствующего статистического учёта. Об этом сообщает экспертная организация «Информация о ценах в Корее». Исследователи отмечают значительный рост цен на фрукты и овощи из-за аномальной погоды прошлым летом. Приведённые показатели не отражают меры поддержки, объявленные правительством 9 января. Они включают дополнительные поставки на рынок 16 основных сезонных продуктов, которые будут увеличены в 1,5 раза по сравнению с прошлыми годом. С учётом этих мер стоимость праздничного стола может быть меньше.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >