В этом году рекордная стоимость праздничного стола на Соллаль

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В этом году стоимость праздничного стола для семьи из четырёх человек на Новый год по лунному календарю Соллаль составит в среднем 300 тыс. вон (204 доллара), если продукты покупать на традиционных рынках. Это на 6,7% больше, чем в прошлом году. При условии покупки продуктов в супермаркетах, стоимость праздничного стола составит 400 тыс. вон (272 доллара), что на 7,2% больше, чем в прошлом году. Нынешние показатели – максимальные за всю историю ведения соответствующего статистического учёта. Об этом сообщает экспертная организация «Информация о ценах в Корее». Исследователи отмечают значительный рост цен на фрукты и овощи из-за аномальной погоды прошлым летом. Приведённые показатели не отражают меры поддержки, объявленные правительством 9 января. Они включают дополнительные поставки на рынок 16 основных сезонных продуктов, которые будут увеличены в 1,5 раза по сравнению с прошлыми годом. С учётом этих мер стоимость праздничного стола может быть меньше.