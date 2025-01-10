Главы МИД РК и Японии договорились развивать сотрудничество

Photo : YONHAP News

Министры иностранных дел РК и Японии Чо Тхэ Ёль и Такэси Ивая обсудили 13 января в Сеуле вопросы развития связей между двумя странами. Выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров, глава южнокорейского МИД отметил, что отношения между Сеулом и Токио должны развиваться независимо от политической ситуации, идти по пути решения исторических проблем и должны быть ориентированы на будущее. Две страны будут продолжать сотрудничество в различных областях, таких как экономика, безопасность, передовая наука и технологии, а также гуманитарные обмены. Однако активные контакты между двумя странами активизируются, как только нормализуется внутриполитическая ситуация в РК. В ответ его японский коллега отметил важность как двусторонних, так и трёхсторонних контактов с участием США, пообещав донести важность таких контактов до нового президента США Дональда Трампа, когда будет присутствовать на его инаугурации. Он согласился с важностью решения исторических проблем в двухсторонних отношениях и необходимостью скорейшего возобновления челночной дипломатии. 14 января глава японского внешнеполитического ведомства встретится с исполняющим обязанности президента РК Чхве Сан Моком.